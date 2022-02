Kraków. Pracownia Młodych Na Kozłówce już otwarta. Co to takiego?

Od 2019 roku działa program Młody Kraków 2.0 adresowany do młodych mieszkańców Krakowa w wieku od 13 do 26 lat. Jednym z jego zadań jest prowadzenie bezpłatnych i moderowanych przestrzeni ‒ Pracowni Młodych.

Pracowania Młodych to jednocześnie miejsce spotkań, miejsce do nauki, przestrzeń do relaksu, wymiany pasji i zainteresowań. Krakowskie Pracownie Młodych to także laboratoria obywatelskości – tu można angażować się w różne ciekawe inicjatywy, także proponowane przez miasto, wymyślać swoje przedsięwzięcia i zachęcać do współdziałania rówieśników.

W Krakowie działają już dwa takie miejsca: Pracownia Piastów 22 i Pracownia Młodych na Zachodniej. Właśnie otwiera się kolejna ‒ Pracownia Młodych na Kozłówce. Miejsce prowadzi organizacja pozarządowa ‒ Stowarzyszenie Europe4Youth, które wyposażyło przestrzeń w sprzęty dostosowane do potrzeb i preferencji młodych użytkowników. Przestrzeń i oferta Pracowni jest też dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.