Kraków. Pracowite święta pogotowia ratunkowego. Blisko 600 wyjazdów ambulansów

Święta Bożego Narodzenia jak zwykle były dla pracowników Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego niezwykle pracowite. Podczas wigilii i kolejnych dwóch dni wyjeżdżali oni do Małopolan potrzebujących pomocy aż 588 razy. To liczba zbliżona do tej ubiegłorocznej.

Ambulans KPR został wezwany m.in. do rodzącej mieszkanki Skawiny. Jej synek tak bardzo spieszył się na świat, że kobieta nie miała szans zdążyć do szpitala. Ratownicy przyjęli więc poród w domu. Dzięki ich pomocy obyło się bez komplikacji, chłopiec uzyskał 10 punktów w skali Apgar, służącej do oceny stanu zdrowia noworodków, i bezpiecznie razem z mamą został przewieziony do szpitala.