Kraków. Prace na wiadukcie przy Hali Targowej wstrzymane

- Obecnie wiadukt jest zabezpieczony przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, a projektanci pracują nad nową koncepcją przeprowadzenia jego remontu. Dokument ten ma być gotowy do końca stycznia i zostanie on niezwłocznie przekazany Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, który będzie mógł go zaopiniować. PKP Polskie Linie Kolejowe, wspólnie z wykonawcą, dokładają starań, by wiadukt nad ul. Grzegórzecką został zmodernizowany do wymagań współczesnej kolei, jednocześnie zachowując swój zabytkowy charakter - przekonuje Piotr Hamarnik.

Zabytkowy wiadukt jest poszerzany w ramach wielkiej inwestycji PKP w Krakowie, której głównym elementem jest dobudowa dodatkowych torów dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

- Zapewniam, że na pozostałym odcinku tej inwestycji roboty budowlane są realizowane zgodnie z zatwierdzonymi projektami. Pełny harmonogram prac w centrum Krakowa będziemy mogli podać dopiero po wybraniu i zatwierdzeniu przez służby konserwatorskie docelowego sposobu rewitalizacji wiaduktu - dodaje Piotr Hamarnik.