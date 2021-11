Kraków. Prace na fragmencie ul. Łokietka. Są zmiany w ruchu

FLESZ - Co składa się na cenę paliwa?

Na ul. Łokietka – od wiaduktu PKP do Wybickiego – pojawi się nowa nawierzchnia. W związku z pracami obowiązuje ruch jednokierunkowy, od Wrocławskiej do Wybickiego. Roboty potrwają do piątku, 10 grudnia.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu nakładkowego.

W planach są również roboty na ul. Łokietka – na odcinku od Wrocławskiej do Wybickiego (bez rejonu wiaduktu PKP) – poinformujemy o nich w osobnym komunikacie. W sumie na wymianę nawierzchni na tych dwóch fragmentach miasto przeznaczyło ok. 1 mln zł.