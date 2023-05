Kraków. Prace drogowe ruszają od razu po majówce. Gdzie remonty? Jakie zmiany w MPK i utrudnienia w ruchu?

Asfaltowanie Siewnej: nocne zamknięcia

- Roboty i związane z nimi zamknięcia zaplanowano 6 i 7 maja w godzinach od 0.00 do ok. 4.00. Możliwy będzie przejazd przez skrzyżowanie Pachońskiego i Mackiewicza - informuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Jak informuje wykonawca, 6 i 7 maja w porze nocnej prowadzone będą roboty bitumiczne na ul. Siewnej, na odcinku od skrzyżowania z Mackiewicza (wraz z jej fragmentem) do numeru 32. Na czas prac ten odcinek ul. Siewnej będzie zamknięty. Po wykonaniu prac asfaltowych powinien zostać zlikwidowany ruch wahadłowy.

Asfaltowanie Zielińskiej: połówkowe zamknięcia ulicy

W okresie od 4 maja godz. 4.00 do 6 maja do godz. 4.00 wykonawca linii KST III do Górki Narodowej będzie wykonywał roboty bitumiczne na ul. Zielińskiej. Wystąpią utrudnienia w ruchu spowodowane zamknięciem poszczególnych pasów. Na ul. Zielińskiej wprowadzony będzie ruch jednokierunkowy.