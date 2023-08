Kraków. Pożar w mgnieniu oka strawił ich jedyne źródło dochodu. Wszystko spłonęło doszczętnie

- Będziemy przeogromnie wdzięczni za każdą dorzuconą cegiełkę do naszej zbiórki lub jej po prostu udostępnienie - pisze Pani Agnieszka - Pomimo bardzo ciężkiej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy nie poddajemy się i nie tracimy wiary w to że uda nam się odbudować to na co rodzice pracowali przez całe życie.