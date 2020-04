Kraków. Pożar na ulicy Norymberskiej. Zapalił się dach

Paweł Jaroszyński: Śledzę z Włoch losy Cracovii

Paweł Jaroszyński ukształtował się piłkarsko w Cracovii, to z niej trafił do młodzieżowej reprezentacji Polski, wreszcie zasłużył na transfer do Włoch. Obecnie jest zawodnikiem Salernitany, grającej w Serie B.