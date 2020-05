Kraków. Powstała nowa tarcza skrzyżowania ulic Krakowskiej, Dietla i Stradomskiej. Niedługo pod Wawel mają jeździć tramwaje [ZDJĘCIA]

Trwa przebudowa ul. Krakowskiej oraz jej skrzyżowania z ul. Dietla i Stradomskiej. Na tym skrzyżowaniu wylano już beton. Pod koniec maja tramwaje mają wrócić na Stradom.

- Po zabetonowaniu tarczy skrzyżowania ulic Krakowskiej, Dietla i Stradomskiej trzeba odczekać do dwóch tygodni, by beton stężał. Następnie ma zostać wylany asfalt na jezdnie w tym rejonie - wyjaśnia Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Zaznacza, że jeżeli nie będzie opadów deszczu, to jest szansa na zakończenie prac ok. 20 maja i wtedy w tym terminie tramwaje mogłyby wrócić na ul. Stradomską i na jej skrzyżowaniu z ul. Dietla przejezdne byłyby jezdnie dla samochodów. Jeżeli będą opady deszczu, to prace się wydłużą i wszystko może się przesunąć do około 25 maja.

Cała ul. Krakowska wraz z remontowanym wraz z nią mostem Piłsudskiego ma zostać oddana do użytku pod koniec wakacji - to wariant optymistyczny. Wiele zależeć będzie od sytuacji kadrowej na budowie i dostępu do materiałów. Na budowie od kwietnia odczuwalne są bowiem problemy wywołane koronawirusem.

Na plac budowy nie dotarły materiały zamówione we Włoszech - płyty porfirowe potrzebne do wyłożenia chodników i oprawy do oświetlenia. Zaczyna brakować też pracowników - część osób z Ukrainy opuściła Polskę. Jak przyznają w ZDMK, teraz ukraińscy pracownicy chcieliby wrócić, ale powstrzymuje ich przed tym obowiązek dwutygodniowej kwarantanny. Mimo przeciwności wykonawca kontynuuje roboty, starając się minimalizować opóźnienia względem przedstawionego harmonogramu prac. Przypomnijmy, że przebudowa ul. Krakowskiej wraz z modernizacją mostu Piłsudskiego rozpoczęła się w marcu ubiegłego rok. Początkowo planowano jej zakończenie na koniec stycznia tego roku, ale z powodu odkryć archeologicznych inwestycja się opóźniła. W tym roku urzędnicy przedstawili nowy harmonogram, według którego na początku maja zaplanowano uruchomienie połączenia tramwajowego ul. Dietla z ul. Stradom. Następnie od początku lipca przywrócony miał zostać ruch na całej ul. Krakowskiej wraz z oddaniem do użytku mostu Piłsudskiego. Z powodu pandemii znów pojawiły się komplikacje.

Po przebudowie ul. Krakowska ma wyglądać zupełnie inaczej niż dotychczas. Przede wszystkim poszerzone zostaną chodniki - piesi zyskają więcej przestrzeni. Automatycznie zwężona zostanie jednak sama jezdnia. Liczba miejsc parkingowych zmniejszy się o około 20 proc. Tramwaje i samochody będą na znacznej części tej ulicy korzystać ze wspólnych pasów ruchu. Inwestycja obejmuje też renowację mostu Piłsudskiego. Pojawi się na nim m.in. nowe oświetlenie.