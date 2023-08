Kraków. Powstała mapa... miejskich toalet. Wiecie ile ich mamy? Znaleziono 60

Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków! uruchamia internetową mapę toalet publicznych w Krakowie. Ma to być praktyczne narzędzie, które pomoże mieszkańcom łatwo zlokalizować szalety i ustalić godziny otwarcia obiektów. Podobne strony internetowe cieszą się sporą popularnością w niektórych polskich miastach. - Dlatego pomyśleliśmy, że warto zrobić coś takiego również u nas. W Krakowie dużo toalet znajduje się na uboczu, a na miejskich stronach ciężko odszukać informacje - mówi Krzysztof Kwarciak ze stowarzyszenia.

Na interaktywnym planie są zaznaczone toalety publiczne, a po kliknięciu w pinezkę wyświetlają się szczegółowe informacje takie jak godziny otwarcia, czy szalet jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz dane podmiotu zarządzającego. Niebieski znacznik mają obiekty według deklaracji zarządców przystosowanie do poruszania się na wózku. Czerwona ikonka to obiekty z utrudnionym dostępem dla osób z niepełnosprawnościami, a szary wskaźnik pokazuje miejsca, które mają zostać wkrótce otwarte. Na mapie znajdują się głównie obiekty miejskie, ale również są wskazane toalety publiczne zarządzane przez prywatnych operatorów. Staraliśmy się nanieść wszystkie szalety, ale jeżeli jakiś pominęliśmy to każdy może zgłosić takie miejsce przez formularz dostępny na stronie. Będziemy wdzięczni za sygnały od mieszkańców. Obecnie na mapie znajduje się ponad 60 miejsc. Planujemy jednak aktualizować stronę o nowe obiekty i miejsca jakie nam zostaną zgłoszone.

STRONA Z MAPĄ "Choć większość toalet znajduje się w pobliżu uczęszczanych miejsc, to niektóre obiekty są położone na uboczu w mało widocznych lokalizacjach. Zdarza się, że szalety są zasłonięte przez inne budki czy znajdują się w krzakach. Dlatego nawet jak często się bywa w jakimś miejscu to można nie mieć świadomości, że jest dostępny taki obiekt. Mapa ma być również ułatwieniem dla mieszkańców, którzy jadą w inny rejon miasta niż okolica, gdzie poruszają się na co dzień. Na miejskich stronach internetowych bardzo ciężko się dogrzebać do informacji o toaletach publicznych. W dodatku w przypadku części obiektów na stronie Kraków.pl i KEGW-u, czyli jednostki zarządzającej obiektami, wypisane są sprzeczne dane dotyczące godzin otwarcia. Zamieszczone w miejskich mediach opisy lokalizacji czasem są nieprecyzyjne albo nawet wprowadzają w błąd. Na przykład urząd określa położenie toalety wpisując tylko nazwę dosyć długiej ulicy Na Błonie zamiast po prostu napisać, że znajduje się ona na tyłach pętli tramwajowej ,,Bronowice Małe” czy można znaleźć informacje, że szalet znajduje się przy ul .Warszawskiej, podczas gdy obiekt w rzeczywistości mieści się przy. ul Pawiej. Przykładów takich niefortunnych opisów jest sporo" - informuje stowarzyszenie.

- Mapa dobrze również obrazuje, gdzie jest deficyt toalet publicznych. Dlatego może ona ułatwić mieszkańcom starania o tworzenie nowych udogodnień. A, że jest taka potrzeba potwierdzają wyniku budżetu obywatelskiego. W 2021 roku zgłoszony przeze mnie projekt ,,Toalety przy placach zabaw w każdej dzielnicy" otrzymał ponad 16 tysięcy głosów i zajął pierwsze miejsce w głosowaniu na poziomie ogólnomiejskim. Moje zadanie powoli zaczyna się materializować, ale po zgłoszeniach mieszkańców widać, że takich miejsc potrzeba dużo więcej niż uda się zrealizować - mówi Krzysztof Kwarciak.

Kwestia publicznych toalet bywa czasem traktowana jako trochę mało poważne zagadnienie. Taka jest już jednak ludzka natura, że udogodnienia są potrzebne. Dlatego nie powinno się podchodzić do sprawy jak by to był jakiś temat tabu. W wielu rejonach Krakowa brakuje publicznych toalet, a inwestycje delikatnie mówiąc nie należą do priorytetów dla władz. Można odnieść wrażenie, że miasto traktuje kwestie toalet publicznymi trochę po macoszemu, co dziwi, bo przecież właśnie rola samorządu polega na zajmowaniu się takimi bardzo przyziemnymi sprawami, które mają jednak duży wpływ na komfort życia mieszkańców. - W innych miasta mapy toalet zostały stworzone przez ich władze. Ostatnio chociażby warszawski ratusz uruchomił taki serwis, który cieszy się sporym zainteresowaniem. Zastanawialiśmy się czy wystąpić, do Magistratu, żeby urzędnicy przygotowali mapę. Pomyśleliśmy jednak, że w czynie społecznym wyręczymy władze miasta. Ważną misją naszego Stowarzyszenia jest wprowadzenie i proponowanie rozwiązań, które mają ułatwić życie mieszkańcom - kwituje Kwarciak

