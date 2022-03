Kraków. Powstaje koncepcja dla połączenia ul. Przykopy z Beskidzką

Uwaga! W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy [email protected] w terminie do 5 kwietnia 2022, do godz. 12:00 – w tytule należy wpisać: Przykopy – spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym osobom najpóźniej w dniu 14 kwietnia 2022.

Dyżury telefoniczne

Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie – 12 kwietnia (wtorek) w godz. 10:00-12:00 oraz 19 kwietnia (wtorek) w godz. 16:00-18:00 – pod nr tel. 12 616 72 55.