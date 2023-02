Kraków. Powstaje kolorowe przedszkole w Bronowicach. Architektoniczny hit czy kit? ZDJĘCIA

Na osiedlu Widok można już zobaczyć, jak będzie się prezentowała bryła nowego budynku przedszkola przy ul. Jabłonkowskiej. Nie każdemu przypadnie do gustu - również już widoczna - kolorystyka tego nowego obiektu dla dzieciaków: oprócz kolorowych akcentów elewacje są w różnych odcieniach szarości, do tego ciemna stolarka okienna i ponure czarne ogrodzenie.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego budynku przedszkolnego ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami wraz układem komunikacyjnym i miejscami postojowymi oraz budowa placu zabaw i zbiornika retencyjnego wód opadowych.

Zaprojektowano 6-oddziałowe przedszkole, przeznaczone do opieki nad dziećmi w wieku 2,5-5 lat, mogące zapewnić opiekę dla 150 dzieci. W projekcie uwzględniono budowę 6 sal do dziennego pobytu dzieci, sale do zajęć indywidualnych, salę do zajęć ruchowych oraz aulę.

Budynek będzie jednopiętrowy z częściowym podpiwniczeniem, z dachem płaskim, o powierzchni użytkowej 1 962 mkw. Znajdą się tam również sanitariaty, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia gospodarcze oraz kuchnia.