Kraków. Powódź w bloku! Wlała się rzeka z pękniętej rury. Mieszkańcy bez pomocy!

List od Czytelnika:

"Piszę do Państwa w imieniu swoim i sąsiadów z prośbą o interwencję. 26 maja podczas prac remontowych ul. Pawła Włodkowica w Krakowie została przewiercona rura wodna. W związku z tą awarią została zalana piwnica naszego bloku. Zdarzenie to miało miejsce ok godziny 11.30 ale firma wykonująca odwierty zaczęła reagować dopiero po dłuższym czasie i pod wpływem nacisków lokatorów. Ich pomoc zakończyła się jednak tylko na wezwaniu straży pożarnej, która wypompowała wodę. Po tym jak mąż mój zadzwonił do Zarządu Dróg Miejskich tj. inwestora dowiedział się, że to oni mają posprzątać piwnice nie zareagowali na tę informację i same z sąsiadkami wynosiłyśmy wodę wiadrami. Nikt się do dzisiejszego dnia nie zainteresował sytuacją w bloku, ani firma STRABAG ani nasz administrator firma MAXUS. Podłogi w piwnicach są pokryte śmierdzącą gliną, a ściany wilgotne prawie na metr...."