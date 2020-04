Kraków. Poszukiwanie zaginionego kota skończyło się wspinaczką po balkonie i... zarzutami

Do niecodziennego zdarzenia doszło w minioną niedzielę 19 kwietnia w jednym z bloków w rejonie Krowodrzy. Około godz. 12 patrolujący rejon policjanci usłyszeli nadawany przez dyżurnego komunikat o mężczyźnie, który wspiął się na dach banku. Funkcjonariusze niezwłocznie udali się pod wskazany adres.

Tymczasem kobieta mieszkająca na szóstym piętrze bloku, który przylegał do wskazanego banku, usłyszała, jak do drzwi jej balkonu dobija się nieznajomy młody mężczyzna i żąda wpuszczenia go do środka oraz zwrotu… swojego kota. Przestraszona kobieta odmówiła intruzowi, na co ten zaczął krzyczeć i nerwowo kopać po drzwiach. Kobieta pospiesznie zadzwoniła na numer alarmowy i wezwała pomocy. W tym czasie agresor rozbił szybę w drzwiach i wtargnął do środka, a lokatorka, bojąc się o swoje zdrowie i życie, czym prędzej opuściła mieszkanie.