Kraków. Poszukiwani przez policję bliźniacy. Są podejrzani o handel narkotykami

Sąd wydał wobec poszukiwanych postanowienie o tymczasowym aresztowaniu w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na wprowadzaniu do obrotu znacznych ilości środków odurzających (art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

28-latkowie ostatni raz zamieszkiwali przy ul. Śląskiej 11 w Krakowie.

Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanych mężczyzn, prosimy kierować do Komisariatu Policji IV w Krakowie pod numer tel. 47-83-52 913 lub pod numer alarmowy 112.

Jednocześnie ostrzegamy, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej.

Czy technologie niszczą psychikę dzieci?