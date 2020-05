Kraków. Postępuje budowa Trasy Łagiewnickiej. Będą kolejne utrudnienia dla kierowców

- Przez około dwa tygodnie kierowcy jadący ul. Grota Roweckiego w kierunku centrum, na wysokości ul. Rostworowskiego będą mieli do dyspozycji jeden, a nie dwa pasy ruchu do jazdy na wprost - informują urzędnicy z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

"Przez około cztery tygodnie piesi i rowerzyści nie będą mogli skorzystać z przejścia poprzez wlot ul. Rostworowskiego do Grota Roweckiego. Odpowiednie oznaczenia poprowadzą ich poprzez pozostałe przejścia znajdujące się na tym skrzyżowaniu - dodają urzędnicy miejscy.