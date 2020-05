Kraków. Postępują prace na budowie Trasy Łagiewnickiej. Nowe utrudnienia dla kierowców [ZDJĘCIA]

Trwa budowa Trasy Łagiewnickiej. W związku z postępem prac od wtorku (5 maja) nastąpiła zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Grota Roweckiego z ul. Rostworowskiego. Utrudnienia dla kierowców w tym rejonie potrwają około dwa miesiące.

W rejonie ul. Grota Roweckiego powstaje jeden z tuneli budowanych w ramach Trasy Łagiewnickiej. W ziemi wykonywane są jego ściany szczelinowe. Nad nim wybudowany zostanie nowy układ drogowy. Na tym tunelu nowa droga będzie się kończyć od strony Ruczaju. Tunel nie zostanie odkopany, ma do tego dojść w ramach budowy Trasy Pychowickiej i jej połączenia z Trasą Łagiewnicką. W związku z pracami w rejonie ul. Grota Roweckiego przez około dwa tygodnie kierowcy, jadący nią w kierunku centrum, na wysokości ul. Rostworowskiego będą mieli do dyspozycji jeden, a nie dwa pasy ruchu do jazdy na wprost. Przez około cztery tygodnie piesi i rowerzyści, nie będą mogli skorzystać z przejścia dla pieszych poprzez wlot ul. Rostworowskiego do Grota Roweckiego. Odpowiednie oznaczenia poprowadzą ich poprzez pozostałe przejścia znajdujące się na tym skrzyżowaniu.

- Prace prowadzone są na wszystkich odcinkach Trasy Łagiewnickiej. Na drugim jej końcu odkopany został już tunel pod ul. Turowicza i Herberta. Nad nim tworzony jest układ drogowy i planowane jest asfaltowanie - informuje Krzysztof Migdał ze spółki Trasa Łagiewnicka.

Ściany szczelinowy tunelu wykonane zostaną też pod ul. Kobierzyńską i na niej również potrzebne jest przełożenie ruchu. W ramach inwestycji powstaje też linia tramwajowa z Kurdwanowa do ul. Zakopiańskiej i kładka pieszo-rowerowa w rejonie ul. Pszczelnej i Ruczaj. Trasa Łagiewnicka, o długości 3,5 km, powstaje na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2021 r. Koszt przedsięwzięcia to 803,5 mln zł, a ze spłatą kredytu - ok. 1,2 mld zł. Projekt współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach budowy Trasy Łagiewnickiej powstaje w sumie sześć tuneli. Największy z nich, o długości ok. 600 metrów, budowany jest pomiędzy sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II.

Budowane są także tunele: pod skrzyżowaniem ul. Turowicza i ul. Herberta (o długości ok. 200 m), pod ul. Zakopiańską (ok. 60 m), od rejonu ul. Ludwisarzy do planowanego węzła z ul. 8 Pułku Ułanów i Nowoobozową (ponad 500 m), pod węzłem Trasy Łagiewnickiej i planowanej ul. 8 Pułku Ułanów (ok. 22 m), pod ul. Rostworowskiego, ul. Kobierzyńską i ul. Ruczaj (ok. 350 m; ziemia z tego tunelu zostanie wydobyta w momencie, w którym rozpocznie się budowa kolejnego odcinka III obwodnicy w tej części miasta – Trasy Pychowickiej).

Część tunelu między sanktuariami przeznaczona dla tramwajów ma zostać zakończona przystankiem (zlokalizowanym w rejonie mostu Miłosierdzia), który będzie obsługiwał osoby jadące do i z sanktuariów. Powstaną też inne przystanki tramwajowe: przy ul. Beskidzkiej (w rejonie pętli tramwajowej w Kurdwanowie), przy ul. Witosa, w rejonie ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz przy ul. Zakopiańskiej.