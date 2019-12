Kraków. Postęp prac na budowie Trasy Łagiewnickiej. Powstają tunele. Tworzą nowe koryto dla Wilgi. W lutym planują przełożenie rzeki

Przebieg rzeki trzeba przełożyć na ok. 550-metrowym odcinku, by wybudować fragment Trasy Łagiewnickiej w rejonie ul. Zakopiańskiej. Od strony ul. Ludwisarzy już widać nowe koryto dla rzeki. Więcej prac pozostało jeszcze od strony torów kolejowych - znajdujących się po drugiej stronie ul. Zakopiańskiej.

- Ten tunel jest gotowy w ok. 70 procentach. Jego ostatni odcinek ma znajdować się w miejscu, gdzie obecnie płynie Wilga. Po przełożeniu rzeki będzie więc można dokończyć budowę tego obiektu - wyjaśnia Krzysztof Migdał.

Prace związane z budową Trasy Łagiewnickiej prowadzone są także na innych odcinkach. Roboty dotyczą m.in. budowy pozostałych tuneli. Trasa Łagiewnicka o długości 3,5 km ma przebiegać od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2021 r.

Tunele Trasy Łagiewnickiej:

- pod skrzyżowaniem ul. Turowicza i ul. Herberta – ok. 200 m

- dwa w rejonie Białych Mórz, między sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II – tunel drogowy i biegnący obok niego

tunel tramwajowy będą mieć długość ponad 600 m każdy

- pod ul. Zakopiańską – ok. 60 m

- od rejonu ul. Ludwisarzy do planowanego węzła z ul. 8 Pułku Ułanów i Nowoobozową – ponad 500 m

- pod węzłem Trasy Łagiewnickiej i ul. 8 Pułku Ułanów – ok. 22 m

- pod ul. Rostworowskiego, ul. Kobierzyńską i ul. Ruczaj – ok. 350 m; ziemia z tego tunelu zostanie wydobyta w momencie, w którym rozpocznie się budowa kolejnego odcinka III obwodnicy w tej części miasta – Trasy Pychowickiej.