Kraków. Ponad 37-metrowy blok w miejsce sklepu oraz piekarni?. Mieszkańcy: "Jeśli powstanie, to będzie dla nas horror"

Mieszkańcy Bronowic zaalarmowali nas, że deweloper rozważa budowę wysokiego bloku z garażem podziemnym na rogu ulic Bronowickiej oraz Racheli. W budynku miałoby się również znaleźć miejsce na lokale usługowe. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla ponad 37-metrowego bloku wpłynął do krakowskiego magistratu już w grudniu ub. roku.

Inwestor zaplanował w nim 85 mieszkań, cztery lokale usługowe i garaż podziemny, który mógłby pomieścić nawet 100 samochodów (do tego trzeba doliczyć jeszcze 20 miejsc postojowych na powierzchni). - Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy jest na etapie opiniowania - mówi Dariusz Nowak z biura prasowego urzędu miasta. Do ewentualnego wydania pozwolenia na budowę jeszcze daleka droga, tym bardziej, że teren nie należy nawet do dewelopera, który stara się o tzw. wuzetkę.