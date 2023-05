Kraków. Pomosty na Łąkach Nowohuckich zagrażają bezpieczeństwu. Radni chcą remontu, a mieszkańcy nowych obiektów

"Przyznam szczerze, że to bardzo zasmucające, bo zadanie zasadniczo nie jest wielkim przedsięwzięciem, a w sposób oczywisty poprawi bezpieczeństwo i estetykę nowohuckiego użytku ekologicznego. To miejsce bardzo chętnie odwiedzają mieszkańcy Nowej Huty, jeżdżą na rowerach, spacerują i chcieliby korzystać z pomostów. Niestety mimo pieniędzy które były nie zrobiono nic poza projektem i obwiązaniu drewnianych konstrukcji siatką. Wnioskuję o pilne przeprowadzenie prac i zakończenie tej wstydliwej dla władz Krakowa sprawy. Nowa Huta zasługuje na więcej!" - pisze Michał Drewnicki.

Podesty widokowe znajdujące się na Łąkach Nowohuckich, które zostały objęte ochroną w formie użytku ekologicznego oraz europejską siecią Natura 2000, w zamiarze miały być wykorzystywane do "obserwacji i kontemplacji przyrody". Po latach pomosty zaczęły jednak niszczeć. Zbutwiałe drewno zaczęło pękać, a tym samym zagrażać bezpieczeństwu osób odwiedzających pomosty, dlatego też z prośbą o pilną interwencję w sprawie ich naprawy wystąpił radny Michał Drewnicki.

Drewniane podesty na Łąkach Nowohuckich miały być miejscem do obserwacji i kontemplacji przyrody. Po kilku latach ich stan znacznie się pogorszył. Dzisiaj nie pozwala on na swobodne użytkowanie…

"Te dwie dekady to powód do domy, bo niewiele brakowało, żeby w miejscu gniazdowania zagrożonych gatunków ptaków i owadów powstało pole golfowe! Jednak, my mieszkańcy i mieszkanki Krakowa nie możemy w pełni cieszyć się z tego zacnego jubileuszu, gdyż od 2019 r. czekamy na odbudowę pomostów widokowych." - piszą mieszkańcy.