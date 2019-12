Kraków. Pomnik pomordowanych więźniów w kamieniołomie Libana niszczeje. Na renowację musi poczekać

Radny przypomina, że dzięki staraniom aktywistów ze stowarzyszenia Podgorze.pl, odnowiono płytę z nazwiskami pomordowanych więźniów. Ale to wszystko wciąż za mało.

O fatalnym stanie pomnika pisaliśmy już... w 2013 roku. - Niestety do dnia dzisiejszego nie doczekał się odpowiedniej renowacji - dodaje radny. Dlaczego? Czekamy na odpowiedź miejskich urzędników.

- W kamieniołomie znajduje się zbiorowa mogiła, wykuty w skale pomnik z 1948 r. z tablicą pamiątkową oraz krzyż, postawiony przez "Solidarność" w 1981 r. - przypomina w interpelacji do prezydenta Krakowa Buszek. Zauważa, że od lat niszczeją.

Radny miejski Artur Buszek przypomina, że w latach 1942-1944 w obozie, zorganizowanym przez Niemców na terenie kamieniołomu Libana, do niewolniczej pracy wykorzystywanych było ok. 2 tys. osób, głównie Polaków. Dokonano tam zbrodni, zabijając 20 więźniów oraz Franciszka Bobka - przypadkowego świadka mordu.

- Pomnik, wykuty w skale, już uległ częściowemu zniszczeniu, w tym np. witraż, który był umieszczony nad orłem - dodaje Buszek. Jego zdaniem może dojść do oberwania się skał ze ścian kamieniołomu, co dodatkowo przyczyni się do degradacji pomnika.

Przypomnijmy, że kamieniołom ma zostać poddany gruntownej rewitalizacji - za blisko 50 mln zł, z czego znaczną część tej kwoty pokryje unijne dofinansowanie w wysokości ponad 31,5 mln.

Radny obawia się jednak, że nim do rewitalizacji dojdzie, pomnik, mogiła oraz krzyż ulegną jeszcze większym zniszczeniom. Dlatego apeluje do prezydenta, by odnowić te ważne elementy kamieniołomu już teraz.

Zarząd Zieleni Miejskiej nie pozostawia złudzeń: to niemożliwe. - Pomnik, wykuty w skale, jest włączony do prac, objętych dofinansowaniem, stąd nie ma możliwości wyłączenia jednego elementu i przeprowadzenia renowacji obiektu wcześniej - przekazała Aleksandra Mikolaszek z ZZM.