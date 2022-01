Kraków. Polityczna zawierucha w sprawie Igrzysk Europejskich 2023. Jest rozporządzenie, pod Wawel ma przyjechać premier Mateusz Morawiecki Piotr Tymczak

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie ws. inwestycji związanych z igrzyskami europejskimi. W Krakowie z budżetu centralnego ma zostać m.in. przeprowadzona modernizacja stadionu Wisły i toru kajakowego przy ul. Kolnej. Powstaną też boiska do koszykówki 3x3 przy hali Cracovii przy al. Focha. Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie ws. przedsięwzięć, jakie mają zostać zrealizowane w ramach przygotowań do III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce w 2023 r. Pieniądze mają trafić głównie do Krakowa, ale skorzystają też inne miasta, w których zaplanowano zawody sportowe: Tarnów, Krynica-Zdrój, Zakopane. Stolica Małopolski może liczyć na wsparcie zadań infrastrukturalnych (350 mln zł) i sportowych (150 mln zł). W magistracie podkreślają, że wciąż nie są to gwarancje finansowe, na jakie oczekują, aby podpisać ostateczną umowę dotyczącą organizacji imprezy, ale przyznają, że rząd wykonał w tym kierunku kolejny ważny krok. Radnych PO to nie przekonuje.