Kraków. Polityczna awantura wokół Teatru Słowackiego. Dyrektor Krzysztof Głuchowski: Nie ma podstaw do odwołania mnie ze stanowiska Anna Piątkowska

W czwartek (17.02) Zarząd Województwa Małopolskiego poinformował o wszczęciu procedury odwoławczej Krzysztofa Głuchowskiego ze stanowiska dyrektora Teatru Słowackiego. Powodem mają być „naruszenie dyscypliny finansów publicznych” oraz sposób zarządzania i działań dotyczących zarówno kwestii finansowych, jak i budowania wizerunku teatru przez dyrektora tej instytucji. – Nie ma nic, co dawałoby urzędowi jakiekolwiek podstawy do odwołania mnie z tego stanowiska – skomentował Krzysztof Głuchowski. – Naruszenie dyscypliny finansów publicznych to bardzo ciężki zarzut narażający instytucję na duże straty. Z tego, co wiem, a wiem, ponieważ prowadzę te instytucję naprawdę, nie ma takiej sytuacji.