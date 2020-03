Kraków. Politechnika Krakowska wspiera bohaterskich lekarzy. Uczelnia wyprodukowała przyłbice ochronne [ZDJECIA]

- Pierwsze 50 przyłbic dla lekarzy i pielęgniarek, wytworzonych według udostępnionych publicznie projektów, trafiło do Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Kolejne przyłbice w najbliższych dniach będą przekazywane do innych krakowskich szpitali - informuje Politechnika Krakowska.

Elementy przyłbic zostały wyprodukowane m.in. na drukarkach 3D w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji PK. Ale to nie wszystko. Na Wydziale Mechanicznym na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie PK wytwarza też metodą druku 3D niezwykle potrzebne nakładki do mocowania osłon na okulary optyczne.

Zaznaczają tam, że są gotowi do większej produkcji przyłbic. - Mamy duże zaplecze sprzętowe w postaci drukarek 3D na wszystkich wydziałach uczelni i gotowych do wolontariackiej produkcji ludzi, ale musimy prosić o wsparcie materiałowe. Obecnie głównym problemem jest dostęp do materiałów używanych do budowy przyłbic takich jak guma ciążowa (szerokość 20 mm), folia PET (grubość 0,5 mm) czy filament (wyłącznie PET-G). Osoby, które mają dostęp do takich materiałów i chciałyby się nimi podzielić w ramach wspierania akcji #Przyłbicedlamedyków zapraszamy do kontaktu. Każda pomoc będzie cenna! - podkreśla PK.