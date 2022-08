Kraków. Policyjny pies Ninja doprowadził funkcjonariuszy do pijanego kierowcy

O zdarzeniu poinformowany został oficer dyżurny, który wysłał na miejsce policyjne patrole. Do akcji włączył się również przewodnik psa służbowego sierż. sztab. Sylwester Antoniak z Wydziału Sztab Policji krakowskiej komendy miejskiej wraz psem policyjnym Ninja. Policyjny owczarek dostał do powąchania dywanik samochodowy i natychmiast podjął trop. Ninja poprowadził swojego przewodnika w głąb lasu, a następnie do jednej z ulic. W międzyczasie do policjantów podeszła osoba, która przekazała, ze nieopodal, w okolicy jednego z bloków zauważyła dziwnie zachowującego się mężczyznę.

Funkcjonariusze niezwłocznie pobiegli we wskazane miejsca, gdzie Ninja ponownie wpadł na trop uciekiniera i poprzez uliczki i schody poprowadził przewodnika dokładnie do miejsca, w którym w zaroślach ukrywał się kierowca BMW. Mężczyzna został zatrzymany.