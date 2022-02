Kraków. Policjanci zatrzymali sprawców pobicia mężczyzny pod jednym z klubów. Tłukli go w trzech, złamali nos

FLESZ - Do kiedy złożyć PIT 37? To musisz wiedzieć

27 stycznia br. do Komisariatu Policji I w Krakowie przyszedł 28-letni mężczyzna, który zgłosił policjantom, że tego samego dnia w godzinach nocnych został pobity przed jednym z klubów działających w rejonie Rynku Głównego przez nieznane mu osoby. Pokrzywdzony był przez napastników uderzany pięściami i kopany w wyniku czego doznał m.in. stłuczeń twarzoczaszki i złamania nosa. Policjanci, którzy przyjęli zawiadomienie, wszczęli dochodzenie w tej sprawie i rozpoczęli ustalanie okoliczności zdarzenia oraz poszukiwanie sprawców, którzy pobili 28-latka.

Ustalili tożsamość trzech mężczyzn, których podejrzewali o napaść na 28-latka. 15 lutego br. policjanci udali się pod adresy, gdzie mieli zamieszkiwać wytypowani sprawcy. Kryminalni w różnych miejscach na terenie Krakowa zatrzymali 18, 19 i 20-latka, którzy zostali przewiezieni do komisariatu przy ulicy Szerokiej. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie całej trójce zarzutów pobicia i spowodowania uszczerbku na zdrowiu, za co grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.