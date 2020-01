Kraków. Policjanci weszli do mieszkania dyrektora Teatru Bagatela. Henryk Jacek Schoen zatrzymany

W Przypomnijmy: na początku listopada pracownice Teatru Bagatela skierowały do prezydenta Jacka Majchrowskiego list, w którym oskarżyły dyrektora placówki o mobbing i molestowanie seksualne.

Według ich relacji Henryk Jacek Schoen miał m.in. wymuszać pocałunki, dotykać i przytulać wbrew ich woli. Prezydent zgłosił sprawę do prokuratury. Dyrektor Schoen oskarżeniom zaprzeczył i udał się na urlop, na którym miał przebywać do początku stycznia.

Plany powrotu do pracy przerwali jednak policjanci, którzy jak podaje RMF 24, we wtorek weszli do mieszkania Henryka Jacka Schoena. Dyrektor został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

