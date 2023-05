Kraków. Policjanci szkolą się z prowadzenia tramwajów po mieście

To kolejny element współpracy MPK i krakowskiej policji, której celem jest nie tylko szybkie i łatwe przekazywanie monitoringu z pojazdów, ale także wymiana doświadczeń. To właśnie dlatego z inicjatywy krakowskiego przewoźnika oraz naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP, grupa ok. 40 policjantów będzie miała szansę przejść szkolenie, podczas którego dowiedzą się na czym polega praca motorniczego i z jakimi trudnościami wiąże się kierowanie ponad 40-tonowym wagonem na krakowskich drogach.