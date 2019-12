Kraków. Policja poszukuje listem gończym dwóch mężczyzn podejrzanych o przestępstwa

Rysopis: Wzrost: ok. 186-190cm Sylwetka: średnia Włosy: krótkie, proste, koloru ciemny blond Twarz: owalna Oczy: jasne Cera: blada

30-latek ostatni raz zamieszkiwał w Krakowie przy ulicy Różyckiego. Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny można kierować do Komisariatu Policji III w Krakowie pod nr tel. 12-61-52-912 lub 112.

29-latek ostatni raz był zameldowany w Krakowie przy ulicy Narvik. Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny można kierować do Komisariatu Policji VI w Krakowie pod nr tel. 12-61-52-917 lub 112.

Policja jednocześnie ostrzega, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Równocześnie informuje o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej.