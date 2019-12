Kraków. Policja poszukuje dwóch mężczyzn podejrzanych o przestępstwa

Poszukiwany listem gończym 46-letni Jacek Gorzkowski podejrzany jest o rozbój, kradzież, wymuszenie rozbójnicze. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy wydał wobec niego postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. 46-latek ostatni raz zamieszkiwał w Krakowie przy ul. Bobrzeckiej lub też przy ul. Szklanej. Obecnie może przebywać w USA.

Poszukiwany listem gończym 66-letni Czesław Nowak podejrzany jest o stosowanie przemocy w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy wydał wobec niego postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanych mężczyzn można kierować do Komisariatu Policji III w Krakowie pod nr tel. 12-61-52-912 lub 112.

Policja ostrzega też, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Równocześnie informuje o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej.