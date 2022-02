Kraków. Policja musiała rozbić szybę w aucie, by... wylegitymować kierowcę Piotr Rąpalski

W nietypowy sposób dla służb, ale za to w widowiskowy dla gapiów zakończyła się interwencja strażników i policjantów przy ul. Miodowej. Próbowali bezskutecznie wylegitymować kierowcę skody, który zatrzymał auto bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, zgasił silnik, włączył światła awaryjne, odchylił siedzenie do tyłu i na wpół leżąco nagrywał to co działo się wokół...