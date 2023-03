Kraków. Pogrzeb rektora Politechniki Krakowskiej śp. prof. Andrzeja Białkiewicza 29 marca

Uczelnia poinformowała również o możliwości wpisywania się do księgi kondolencyjnej, która została wyłożona w holu rektorskim w budynku głównym PK przy ul. Warszawskiej 24 - na I piętrze, przy gabinecie śp. rektora prof. Andrzeja Białkiewicza.

Prof. Andrzej Białkiewicz urodził się 13 czerwca 1954 r. w Czeladzi. W 1978 roku ukończył studia na Wydziale Architektury PK, po czym rozpoczął pracę w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na tym wydziale. Kierował nim w latach 2011-2020. W 1987 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy poświęconej architekturze okresu międzywojennego i zagadnieniom konserwatorskim. Dysertacja stanowiła punkt wyjścia do dalszych prac badawczych i nawiązania międzynarodowych kontaktów naukowych. W 2005 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych na podstawie pracy pt. "Rola rysunku w warsztacie architekta. Szkoła krakowska w kontekście dokonań wybranych uczelni europejskich i polskich". Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2018 roku. Jego książka profesorska poświęcona była zmianom użytkowania obiektów sakralnych ("Adaptive Reuse of Sacred Buildings"). 8 lipca 2020 roku prof. Białkiewicz został wybrany na rektora Politechniki Krakowskiej. Objął funkcję 1 września 2020 roku. Wcześniej - w latach 2012-2020 - był prorektorem uczelni do spraw ogólnych, odpowiedzialnym m.in. za inwestycje, rozwój infrastruktury badawczej i dydaktycznej oraz współpracę z otoczeniem samorządowym i gospodarczym.