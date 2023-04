Kraków. Pogoda jeszcze średnia, ale gdzie można legalnie grillować w mieście?

Piknik w parku Krowoderskim

W parku Krowoderskim znajduje się wyznaczone przez Zarząd Zieleni Miejskiej miejsce do grillowania. Jednak żeby móc z niego skorzystać potrzebny jest własny grill, brykiet lub węgiel drzewny, a także inny sprzęt niezbędny do grillowania. Do dyspozycji piknikujących stoją tam stół, ławki i huśtawki.