Kraków. Poetycka noc będzie trwać cały weekend Anna Piątkowska

Spotkania, dyskusje, warsztaty, spektakle i projekcje filmowe, happeningi i gry miejskie to wydarzenia 12. edycji Nocy Poezji. A że „u nas wiersze rodzą się najlepsze” nie tylko wioną, to jedna noc stała się całym weekendem, któremu towarzyszyć będzie hasło „Wolności oddać nie umiem”. Krakowska Noc Poezji potrwa od 7 do 9 października.