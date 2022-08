Kraków. Poeci spotkają się z czytelnikami w malowniczym ogrodzie

Największe pożary we Francji od stu lat

Tegoroczny „Ogród Literacki Biblioteki Kraków” będzie prezentacją twórczości młodych autorów i autorek związanych z Krakowską Szkołą Poezji im. Aleksandra Fredry. Powstała ona w 2016 r. z inicjatywy krakowskich poetów Roberta Rybickiego i Milosza Biedrzyckiego na wzór Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Jej celem jest twórcza integracja środowiska i praca nad metrum.

- Spróbujemy dowiedzieć się, czym żyje współczesna poezja, do jakich eksperymentów myślowych zachęca, czego się boi, co ją śmieszy i o czym marzy – zapowiada to wydarzenie Biblioteka Kraków.

Z uczestnikami spotkają się Paweł Harlender, Patryk Kosenda, Marlena Niemiec, Małgorzata Oczak, Agata Puwalska oraz Przemysław Suchanecki. Spotkanie poprowadzą natomiast Miłosz Biedrzycki i Jadwiga Malina. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.