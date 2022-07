Kraków. Podwyżki za przejazd taksówką weszły w życie. W Krakowie drożej o 30-40 proc.!

Dotychczasowe ceny urzędowe obowiązywały już od ponad dwunastu lat i były najniższe spośród wszystkich dużych miast w Polsce. Ale to marny argument dla pasażerów, którzy często korzystają z taxi. Zapłacą więcej, a jak wiadomo mamy kryzys inflacyjny. Jednakże taksówkarze też muszą z czegoś żyć. Według władz Krakowa nowe stawki to kompromis między kierowcami i pasażerami.

Jest to pierwsza od 2009 r. podwyżka. Opłata za przejazd taksówką wzrośnie o ok. 30–40 proc. To także podniesienie maksymalnej opłaty początkowej z 7 zł do 9 zł i stawki za 1 km z 2,80 zł do 4 zł, a opłaty za godzinę postoju z 38 zł do 55 zł (dyskutowano nad kwotą 60 zł). Ceny właściwe, ale nie wyższe niż wskazane w uchwale, będą ustalali sami taksówkarze.