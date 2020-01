Kraków. Podpalił swojego 61-letniego kolegę. Odpowie za usiłowanie zabójstwa

Czwarty wymiar wideokonferencji

Jabra Speak 710 to przenośny zestaw głośnomówiący do sali biurowej lub konferencyjnej. Zapewnia doskonałą jakość połączenia, może również służyć do słuchania muzyki. Jabra Speak 710 jest też idealnym uzupełnieniem o wymiar audio dla zestawu wideo Jabra PanaCast.