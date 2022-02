Kraków. Podarowali rzeczom drugie życie! Wielka weekendowa wymiana odzieży, książek, zabawek [ZDJĘCIA]

sc]Wymień lub podaruj[/sc]

– Nasze wydarzenie „Wymień lub podaruj” opiera się na zasadach SWAP-u, wymiany używanych ubrań, akcesoriów, zabawek. Dodatkowo dołączamy stoiska bookcrossingowe oraz kwiatów doniczkowych. To idea, która promuje ekologiczny i ekonomiczny styl życia, a przy okazji może sprawić nam i innym wiele radości. Przysłużymy się nie tylko własnemu portfelowi i środowisku, ale również możemy zrobić coś dobrego dla innych - zachęcała Aleksandra Mańka, dyrektor Galerii Bronowice.

By wziąć udział w akcji „Wymień lub podaruj”, wystarczyło w dniach 18–19 lutego przynieść do Galerii Bronowice niepotrzebną już odzież, zabawki, książki czy rośliny. Za każdą przyniesioną rzecz otrzymuje się żeton uprawniający do wymiany na inną, znajdującą się w przestrzeni stoisk wymiany.