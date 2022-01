Kraków. Pod Muzeum KL Plaszow wycięto setki drzew. Teraz instytucja będzie promowała się zielonymi gadżetami

Wrocławska agencja marketingowa Cięty Język pochwaliła się w mediach społecznościowych systemem identyfikacji wizualnej, jaki jej pracownicy przygotowali dla powstającego Miejsca Pamięci Muzeum KL Plaszow. Na załączonych zdjęciach widać roll-upy, torebki, zapewne na upominki oraz smyczki na klucze. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to dominujący na nich zielony kolor. Na roll-upach umieszczono też zdjęcia liści oraz trawy. Skąd takie motywy?

Agencja zwraca uwagę, że dziś obszar dawnego obozu pracy zajmują tereny zielone oraz dziko rosnące drzewa.

- Stąd roślinny element w projektach - czytamy w komunikacie, zamieszczonym na Facebook'u. - Mamy nadzieję, że ten uniwersalny i estetyczny język obrazu umożliwi właściwą narrację Miejsca. Dziękujemy za zaufanie - zaznaczyli pracownicy Ciętego Języka. Gdy skontaktowaliśmy się z przedstawicielami agencji, by zapytać, czy możemy zamieścić zdjęcia gadżetów w naszym artykule, otrzymaliśmy taką odpowiedź: "Nie jesteśmy upoważnieni do udzielania dodatkowych informacji. Prosimy o kontakt z Muzeum".

- Zastanawiające jest to, że działalność Muzeum rozpoczęła się od tworzenia materiałów marketingowych, przypominających o bogactwie zieleni na tych terenach, a jednocześnie przeprowadzono wycinkę ponad pół tysiąca drzew, co ewidentnie się ze sobą kłóci. Ponadto pojawia się pytanie, czy gadżety typu torebki oraz smycze to jest coś, od czego powinniśmy zacząć upamiętnienie ofiar obozu KL Plaszow. To akurat element poboczny, a widać, że już pewne działania w tym zakresie zostały podjęte - komentuje radny miejski Łukasz Maślona z klubu "Kraków dla Mieszkańców". Jego zdaniem takie działania ze strony Muzeum to podsycanie emocji wokół inwestycji, których już nie brakuje, a tymczasem powinno się dążyć do łagodzenia sporów z lokalną społecznością, która protestowała przeciwko wycince drzew.

Z kolei zdaniem radnego Adama Kality z Prawa i Sprawiedliwości to dobrze, że motywy zieleni pojawiły się na gadżetach. Jego zdaniem system identyfikacji wizualnej to jednak poboczny wątek całej sprawy, bowiem najważniejsze jest to, aby teren poobozowy w końcu przestał być miejscem wykorzystywanym do spacerów oraz został godnie upamiętniony.