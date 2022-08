Kraków. Pobudka o czwartej nad ranem. Mieszkańców Kurdwanowa obudziły komunikaty z tunelu Trasy Łagiewnickiej

Zaniepokojeni mieszkańcy rozpoczęli dyskusję na temat nadawanych komunikatów na jednej z lokalnych grup w mediach społecznościowych. Część z nich początkowo zakładała, że to trwające testy dźwiękowe w tunelu nowej Trasy Łagiewnickiej.

- Są podawane dwa komunikaty, jeden dla pieszych, że jest zakaz wejścia do tunelu, a drugi dla kierowców, że jest zakaz wjazdu do tunelu. Dzisiaj pierwszy raz je słyszę. Problem jest tego typu, że pierwsze komunikaty były emitowane już po 4 rano - czytamy w jednym z komentarzy.

Postanowiliśmy skierować zapytanie do Zarządu Dróg Miejskich Krakowa, aby dowiedzieć się, co było faktycznym powodem nadawania komunikatu w porannych godzinach. Jak wyjaśnił rzecznik ZDMK, Michał Pyclik, powodem włączenia systemów alarmowych było wtargnięcie do tunelu nieupoważnionych osób.