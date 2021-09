Kraków. Po remoncie most Piłsudskiego rdzewieje na potęgę. Nie pomogły niedawne poprawki [ZDJĘCIA]

- Niedawno znów byłem na moście Piłsudskiego i okazało się, że sytuacja jest gorsza niż pierwotnie sądziłem. Most rdzewieje na potęgę! Wszystko wskazuje na to, że zrobiono pobieżne poprawki, które nic nie dały. Na moście widać łaty, które wyglądają koszmarnie. Spod niektórych łat na nowo wygląda rdza - komentuje radny Jacek Balcewicz, radny Dzielnicy I Stare Miasto, mieszkaniec Kazimierza.

Co na to urzędnicy? W Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, który odpowiadał za inwestycję, przyznają, że znów na moście pojawiła się korozja i wykonawca ma kolejny raz dokonać prac naprawczych.

- Z uwagi na fakt, że most nie był całkowicie rozebrany, istnieją powierzchnie styku gdzie zabezpieczenie antykorozyjne mogło się nie dostać. Skutkować może to małymi rdzawymi wysiękami, które będą się pojawiały w dłuższej perspektywie. Są one objęte gwarancją i będą naprawiane. Po przyjrzeniu się, można zauważyć, że rdza pojawia się ze szczelin między elementami mostu a nie z zabezpieczonych powierzchni zewnętrznych - wyjaśnia Michał Pyclik z ZDMK.