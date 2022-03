Kraków. Płatne staże i program KCIUK. Uniwersytet Ekonomiczny wie, jak pomóc Ukrainie i miastu

- Wszyscy mają świadomość tego, jaka jest sytuacja. Cały czas podejmujemy różne, bardzo potrzebne działania, które pozwalają uchodźcom ukraińskim zadomowić się w Krakowie. Natomiast to jest pomoc jedynie doraźna, na chwilę. Była kwestia znalezienia sposobu patrzenia w przyszłość, bo część z uchodźców u nas zostanie i musi mieć co ze sobą tu robić. Dlatego właśnie wsparliśmy tę bardzo potrzebną i pożyteczną inicjatywę Uniwersytetu Ekonomicznego - mówił Prezydent Jacek Majchrowski.

W rozmowie z dziennikarzami zaznaczył również, że miasto tyle, ile może, to daje od siebie, ale każde wsparcie jest mile widziane... choć niektóre formy pomocy kończą się fiaskiem, jak np. inicjatywa związana z otwarciem specjalnych kont, na które ludzie mogliby wpłacać darowizny. - Do tej pory wpłynęło 20 euro i około 9 tys. złotych. Widać, że zapał troszkę zmalał - zaznaczył prezydent. Dodał też, że jeśli chodzi o centralę, współpraca układa się jak należy, choć na ten moment Kraków na pomoc Ukrainie wydał ponad 20 mln złotych, a Ukraińców mamy w mieście już ponad 200 tys. osób, z czego 100 tys. to osoby, które dotarły do nas przed wybuchem wojny.