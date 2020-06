Kraków. Place zabaw i parki już pełne dzieci i ich opiekunów. Bez maseczek [zdjęcia]

Place zabaw w Krakowie już pełne dzieci i ich opiekunów

Nie wiadomo więc czy, a jeśli tak, to w jaki sposób i jak często należy dezynfekować urządzenia na placach zabaw, by korzystający z nich czuli się bezpiecznie. Nie ma też szczegółowych wytycznych odnośnie noszenia maseczek. Wprawdzie w przestrzeni otwartej nie są one obowiązkowe, ale pytany o tę kwestię rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz stwierdził, że na placach zabaw będzie obowiązywał dwumetrowy dystans, a jeżeli nie sposób będzie go zachować, to rodzice i dzieci powyżej czwartego roku życia powinni mieć założone maseczki.

Z naszych ostatnich obserwacji w Krakowie wynika, że nikt się do takich zaleceń nie stosuje. Zapewne głównie dlatego, że ta informacja do rodziców i opiekunów nie dotarła.

Skoro większość placów zabaw podlega samorządowcom, to właśnie oni zwracali uwagę, że konieczne jest wydanie stosownych wytycznych co do utrzymania i korzystania z tych placów. Takich zaleceń oczekiwali od Głównego Inspektora Sanitarnego, ale na razie się nie doczekali. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje tylko, że w najbliższym czasie wieszane będą tabliczki informacyjne zawierające zalecenia dotyczące korzystania z placów zabaw.