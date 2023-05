Kraków. Plac zabaw przy ul. Pietrusińskiego gotowy. Jest boisko do kosza, stół do ping-ponga i miejsce do ćwiczeń kalisteniki Ewa Wacławowicz

Stoły do ping-ponga, stoliki do szachów, miejsce do ćwiczeń kalisteniki czyli treningu oporowego i kolorowe boisko do kosza. Wszystko to w otoczeniu zieleni, żwiru i betonu. Tak wygląda zmodernizowany plac zabaw przy ul. Pietrusińskiego na krakowskich Dębnikach. Jak Wam się podoba?