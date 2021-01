Kraków. Plac Biskupi: robota leży na całego. Poszukają nowego wykonawcy, który ma dokończyć przebudowę [ZDJĘCIA]

- Została powołana komisja do spraw inwentaryzacji na placu Biskupim. Wykonawca został zobligowany do opuszczenia placu budowy do dnia 31 stycznia. Dopiero po zakończeniu inwentaryzacji będzie można przygotować dokumenty przetargowe umożliwiające wybór nowego wykonawcy -

Przetarg na przebudowę placu Biskupiego rozstrzygnięto w styczniu 2019 r. Miasto zamierzało przeznaczyć na to zadanie 1,5 mln zł. Zwycięska oferta firmy Włomex była trzykrotnie większa. W ZDMK tłumaczono jednak, że na zadanie znaleźli tam finansowanie w ramach przesunięć w budżecie. Urzędnicy uznali, że należy realizować to zadanie mimo ofert wyższych niż przewidywał kosztorys. Brali bowiem pod uwagę to, że gdyby został ogłoszony kolejny przetarg, to oferty mogłyby zawierać jeszcze wyższe kwoty.

Prace zaczęto na początku czerwca 2019 r. Terminem umownym zakończenia przebudowy placu Biskupiego był 30 października 2019 r. W magistracie początkowo wyjaśniali, że przedłużenie tego terminu spowodowane było pracami remontowymi prowadzonymi na sieciach - przez Tauron, Miejskiej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz PSGaz. - Prace te były niezależne od wykonawcy - tłumaczyli w ZDMK.