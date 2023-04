Kraków. Pisanki, serwetki, bursztyny, kożuchy. Zostały dwa ostatnie dni kolorowego Jarmarku Wielkanocnego na Rynku Głównym Ewa Wacławowicz

82 stoiska z Polski i zza granicy, w tym m.in. z Ukrainy, Węgier czy Włoch. Na nich barwne pisanki, ciepłe kożuchy, porcelana, wyroby rękodzielnicze - do wyboru do koloru! To wszystko i wiele więcej możecie podziwiać na Jarmarku Wielkanocnym, który od 31 marca gości na Rynku Głównym. Kto nie zdążył wszystkiego obejrzeć, musi się pośpieszyć. Jarmark potrwa do jutra, 10 kwietnia.