Kraków. Piosenki Osieckiej i Młynarskiego w wersjach grupy Raz Dwa Trzy w klubie Studio. Brak konwencji, który jest konwencją

Raz Dwa Trzy założyli w 1990 roku ówcześni studenci Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Już pierwsze ich występy wskazywały, że pojawił się wyjątkowo oryginalny projekt. Potwierdziła to nagroda na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie, na który muzycy przyjechali zaledwie trzy miesiące po powołaniu do życia grupy i wygrali za sprawą piosenki „Talerzyk”.

- Różniliśmy się od wszystkiego, co było wtedy w Polsce – może z wyjątkiem Mańka Lubomskiego, Adasia Struga i Renaty Przemyk. Oni też odświeżali formułę wykonawcy studenckiego. Wszystkich nas łączyło to, że na podstawie własnej wrażliwości postanowiliśmy opowiadać to, co chcemy, pozostając ciągle sobą Interesowało nas tylko to, aby wyjść na scenę i zagrać dobry koncert – tłumaczy nam Adam Nowak, wokalista formacji.