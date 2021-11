Kraków. Pilotażowa "grabkodzielnia" na cmentarzu Podgórskim, będą następne

FLESZ - Polska gospodarka rośnie. Co z inflacją?

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zamontował stojak na cmentarzu Podgórskim jeszcze przed świętem Wszystkich Świętych. Jak relacjonują urzędnicy, z miejsca zyskał on popularność wśród odwiedzających nekropolię. Pilotażowe rozwiązanie adresowane jest w szczególności do seniorów, którzy teraz nie muszą przynosić z domu odpowiednich narzędzi, by uporządkować groby.

Ze stojaka bez odpłatności może skorzystać każdy. Znajduje się on przy wejściu na cmentarz Podgórski, po lewej stronie. Do dyspozycji odwiedzających nekropolię jest 10 sztuk minigrabek, czyli pazurków ogrodniczych, a także 10 konewek. Czekają zawieszone na metalowym stelażu. Po zakończonej pracy narzędzia należy odłożyć na miejsce.