Kraków. Pijany mężczyzna paradował u stóp Sukiennic bez majtek

Ani ziąb, ani gapie nie przeszkadzały mężczyźnie, który w sobotni wieczór paradował u stóp Sukiennic bez majtek. I choć ten swobodny styl ,,zwiedzania” zabytkowego centrum miasta był spowodowany nadmiarem alkoholu we krwi, to nie zmienia to faktu, że 33-latek chyba jednak przesadził.