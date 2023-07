Kraków. Piesi i rowerzyści już od półtora miesiąca korzystają z nowej kładki łączącej Grzegórzki z Zabłociem

Infrastruktura dla rowerzystów i pieszych znajduje się na ostatnim z trzech mostów kolejowych oznaczonym symbolem M3 oraz na ścianach oporowych i pochylniach usytuowanych wzdłuż ul. Halickiej oraz przy ul. Zabłocie. Całość ma długość ok. 660 m od ul. Przemyskiej do stacji kolejowej Kraków Zabłocie. Sam most ma 234,2 m długości. Wszystkie ciągi piesze przystosowane są dla potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Łączna szerokość kładki wynosi ok. 9 m.

– Realizacja zadania wpisuje się w działania miasta mające na celu ożywienie brzegów Wisły. Nowa przeprawa będzie miała szczególne znaczenie dla powiązania sieci tras rowerowych na terenie Miasta Krakowa, w tym do poprawy komfortu ich użytkowników. Budowa nowoczesnej i wzajemnie zintegrowanej infrastruktury komunikacyjnej na Wiśle, usprawni i skróci czas dojazdu pomiędzy obszarami miasta zlokalizowanymi po przeciwnych stronach rzeki – mówił jeszcze przed otarcie kładki Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa.