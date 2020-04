Kraków. Pierwszy pacjent trafił do izolatorium. Zakażonych w regionie już ponad 450 osób

FLESZ - Lęk prowadzi do impulsywnych zakupów

Pojawia się też jednak coraz więcej dobrych informacji. Sanepid przekazał, że mamy kolejnych dwóch ozdrowieńców - tym razem z Nowego Sącza. To osoby, u których ustąpiły objawy choroby zakaźnej.

Nowe przypadki zakażeń pochodzą m.in. z powiatu bocheńskiego (9 osób) oraz krakowskiego (1 osoba). Wszyscy aktualnie przebywają w izolacji, co oznacza po prostu, że chorzy nie wymagają hospitalizacji. Niestety zmarł kolejny pacjent: to 73-letni mieszkaniec Krakowa, który był leczony w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Przyczyną zgonu był koronawirus.

W Małopolsce mamy 20 kolejnych przypadków zarażeń koronawirusem - poinformowała w piątek wieczorem Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Łącznie w naszym regionie stwierdzono 452 zarażenia - do tej pory dziewięć osób zmarło.

- Przeprowadzone u nich ponowne testy na obecność SARS-CoV-2 dały wynik ujemny. Stan kolejnych pięciu hospitalizowanych poprawił się na tyle, że i one zostały wypisane do domu, gdzie będą kontynuować leczenie - poinformowali przedstawiciele placówki.

- Jak wiemy wiele osób chorobę COVID-19 - wywołaną zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 - przechodzi łagodnie. Mogą oni jednak stać się źródłem zakażenia dla innych osób. To głównie z myślą o takich przypadkach wojewodowie i dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia tworzą w poszczególnych regionach izolatoria - tłumaczą przedstawiciele wojewody małopolskiego Piotra Ćwika.

Tymczasem do Hotelu Wyspiański przy krakowskich Plantach, w którym powstało izolatorium, trafił pierwszy pacjent. To mężczyzna, który wcześniej przebywał w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W całym budynku dostępnych jest łącznie 200 miejsc.

Przedstawiciele wojewody poinformowali natomiast, że w Krakowie ruszył drugi hotel dla lekarzy. To Hotel Galaxy, położony w sąsiedztwie Starego Miasta, tuż nad Wisłą, przy ulicy Gęsiej. - Hotel Galaxy chcemy przeznaczyć dla lekarzy, personelu medycznego, a także dla Krakowskiego i Tarnowskiego Pogotowia Ratunkowego. Pracownicy medyczni będą mogli udać się tam i odpocząć po ciężkiej pracy. To też ważne, by zminimalizować ryzyko zakażeń wśród ich bliskich - mówi wojewoda Piotr Ćwik.